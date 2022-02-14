عاجل- الكويت تنفى استقالة الحكومة أو أى وزير فيها

جدة - نرمين السيد - وقال المزرم عبر "تويتر"، إنه: "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالى وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة".
يذكر أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر فى نوفمبر الماضى، أمرا يقضى بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
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