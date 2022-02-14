جدة - نرمين السيد - وأوضح البنتاجون، فى مؤتمر صحفى له حول التداعيات فى أوكرانيا، إلى أن روسيا زادت من حشودها العسكرية فى محيط أوكرانيا.
وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة سترد بعقوبات قاسية حال هجوم روسيا على أوكرانيا، معربا عن قلقه من استمرار الحشود العسكرية الروسية.
ولفت البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن سيتجه الى أوروبا غدا الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البنتاجون: روسيا قد تبدأ غزو أوكرانيا فى أى وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.