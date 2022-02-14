عاجل.. الكويت تعلن تنفيذ إجراءات جديدة للوافدين متعلقة بكورونا

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الكويتى خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الإثنين إعفاء الأشخاص (مكتملى التحصين) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من شرط إجراء فحص ال(بى.سى.آر) قبل وعند الوصول إلى الكويت وإلغاء الحجر المنزلى المطبق بعد الوصول إلى البلاد.





وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق باسم الحكومة طارق المزرم فى مؤتمر صحفى عقد (عن بعد) مع ممثلى وسائل الإعلام المحلية إن إجراءات السفر الجديدة للأشخاص (غير مكتملى التحصين) تتضمن إلغاء شرط إجراء فحص ال(بى سى آر) قبل الوصول إلى البلاد مع الالتزام بالحجر المنزلى لمدة سبعة أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك فى حال إجراء فحص يؤكد الخلو من الفيروس.

وأضاف المزرم أن إجراءات السفر للأشخاص (غير المحصنين) تشمل إجراء فحص (بى.سى.آر) قبل القبول على الرحلة ب72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة ب(كوفيد 19) مع تطبيق الحجر المنزلى لمدة سبعة أيام بعد الوصول مع إجراء فحص فى اليوم السابع يؤكد الخلو من الإصابة.

وأشار إلى أن الشخص المحصن هو كل من تلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاح المضاد المعتمد لدى دولة الكويت أو من لم يمض تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة المعتمدة أو من تعافى من الإصابة بالفيروس ولم يمض على تاريخ الإصابة فترة ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الشخص (غير مكتمل التحصين) هو كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد المعتمد محليا مستدركا بأن الشخص (غير المحصن) هو كل من لم يتلق اللقاحات المضادة المعتمدة لدى البلاد أو لم يكمل الجرعة.وذكر المزرم أن مجلس الوزراء يحث جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلى السريع فى حال وجود أى أعراض بعد العودة من السفر وفى حال جاءت نتيجته إيجابية يتم إجراء فحص (بى.سى.آر).