الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات.

وتشمل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا، مجالات الاستثمار والصحة والزراعة، بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي: 1 - مذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات وتركيا في مجالات الصحة والعلوم الطبية. 2 - مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة. 3 - مذكرة تفاهم بشأن العمل المناخي. 4 - مذكرة تفاهم في المجال الثقافي. 5 - بيان مشترك بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. 6 - مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية. 7 - مذكرة تفاهم في مجالات النقل البري. 8 - مذكرة تفاهم في مجال الشباب. 9 - مذكرة تفاهم بشأن إدارة الأزمات والكوارث. 10 - مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية. 11 - بروتوكول تعاون في مجال الإعلام. 12 - خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية. 13 - بروتوكول تعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات ومديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية.

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