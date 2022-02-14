السودان: البرهان يُعين الفريق ركن يس إبراهيم يس وزيرا مكلفا للدفاع

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا قضى بتعيين الفريق ركن يس إبراهيم يس وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.





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