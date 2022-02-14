Samsung S22 Plus موبايل آخر من سامسونج | أهم المواصفات والمميزات

Samsung S22 Plus ثاني إصدارات شركة سامسونج من الهواتف الذكية لعام 2022. حيث في المؤتمر السنوي الذي تعقده شركة سامسونج تم الإعلان عن السلسلة الجديدة من هواتف الشركة وهي سلسلة الـS22. يأتي هذا الإصدار مع بعض التعديلات ليصبح أفضل من Samsung S22 في بعض الإضافات ، وأقل من النسخة الأعلي Samsung S22 Ultra.

مواصفات هاتف Samsung S22 plus :

‌يأتي الهاتف بوزن أكبر من Samsung S22 ، حيث يقدر وزنه بحوالي 196 جراماً.‌

كما أن خامات ظهر الهاتف تأتي من الزجاج ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

بالإضافة إلي طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ علي ظهر الهاتف ، لتوفير الحماية من الكسر والخدوش.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يوجد بالهاتف مدخل إضافي خاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

مع مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68 ، حيث يمكن للهاتف مقاومة الماء حتي عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.‌

أما عن شاشة الهاتف فتأتي بحجم 6.6 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X بجودة الـFHD+ ودقة بكسلات 2430×1080 مع معدل كثافة 393 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة توفر دعم لمعدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، لتعطي سلاسة وسهولة في التصفح والاستخدام.‌

مع أبعاد العرض 19.5:9 و الإضاءة العالية والتي تصل إلي حوالي 1750 شمعة ، تتيح الشاشة أيضاً للمستخدم الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تدعم الشاشة خاصيتي الـHDR10+ ، و Always On Display والتي تقوم بعرض الاشعارات علي شاشة القفل.‌

وبالنسبة لحماية الشاشة توجد نفس طبقة الحماية الموجودة علي الظهر Gorilla Glass Victus+ ، والتي تظهر لأول مرة علي الهواتف.‌

الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم سامسونج الجديدة والمميزة One UI 4.1.‌

كما أن الهاتف يأتي مع أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، المميز بتوفير الطاقة مع دقة التصنيع 4 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة : الأولي من نوع Cortex-X2 بتردد 2.8 جيجا هيرتز ، ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 مع تردد 2.50 جيجا هيرتز.‌

مع أربعة أنوية أخيرة من نوع Cortex-A510 ، لكن بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌

أما عن معالج الرسوميات GPU ، فيوجد بالهاتف وحدة معالجة من نوع Adreno 730.‌

سعة التخزين بالهاتف متوفرة في نسختين : الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

مع ذاكرة تخزين تأتي من نوع UFS 3.1.

كاميرا هاتف Samsung S22 Plus :

‌كاميرا الهاتف الأمامية نفس الموجودة بهاتف Samsung S22 ، حيث تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 مع دعم الـDual Pixel PDAF.‌

يمكن أيضاً عن طريق الكاميرا الأمامية التصوير بجودة الـ4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية الـDual Pixel PDAF مع التثبيت البصري OIS.‌

الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 تستخدم للتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية عريضة 120°.‌

أما الكاميرا الأخيرة فهي Telephoto lens بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم الـOIS, PDAF ، وتتيح عمل زوم حتي 3x optical.‌

كذلك يمكن تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 8K بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، 4K بمعدل 30/60 إطار ، أو FHD بمعدل التقاط 30/60/240 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرات تتوفر بدعم Auto-HDR ، Panorama ، أيضاً الـHDR10+ وتسجيل ستيريو للأصوات أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

مع سماعات من نوع ستيريو توفر تجربة صوتية مميزة.‌

لا يحتوي علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يدعم الهاتف مستشعر Samsung Dex لسهولة الربط بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة سامسونج الأخري.‌

بالإضافة إلي المساعد الصوتي الخاص بسامسونج Bixby.‌

بصمة الهاتف من نوع Ultrasonic موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه Face Id.‌

كذلك يتوفر بدعم جميع المستشعرات الأخري المختلفة.‌

وبالنسبة للبطارية فيأتي الهاتف مع بطارية ليثيوم بحجم 4500 مللي أمبير ، مع دعم شحن سريع حتي 45 وات.‌

بالإضافة إلي الشحن اللاسلكي بقدرة 15وات ، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.‌

مدخل الشحن Type C 3.2 أحدث إصدار ، كذلك يدعم الـOTG.‌

علبة الهاتف لا تحتوي علي رأس الشاحن ، كما يمكن شراؤها منفصلة من متاجر سامسونج الخاصة.‌

كما أن الهاتف متوفر بأربعة ألوان مختلفة : الأبيض ، الأسود ، الأخضر ، والذهبي.

سعر هاتف Samsung S22 plus :

‌1285$ لنسخة الهاتف مع ذاكرة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 20200 جنية مصري.

كذلك يمكن طلب الهاتف للحجز المسبق من موقع الشركة الرسمي ، والحصول علي قسيمة هدايا بقيمة 1200 جنية مصري وذلك خلال فترة الحجز المسبق فقط.