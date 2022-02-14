نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للنساء والرجال بأقل راتب وبدون كفيل يبدأ من 50 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا أردت أن تحصل على مبلغ يساعدك في تقضية حاجات الاجتماعية، وشراء كل ما تحتاج إليه بدون متطلبات كثيرة، فيمكنك اللجوء إلى أفضل البنوك والشركات السعودية، والتي تكون موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة تقديم العروض التمويلية، من تمويل شخصي، أو تمويل عقاري، أو تمويل سيارات وتشمل الجديدة أو المستعملة، وكل هذا يمكنك أن تحصل عليه بشروط بسيطة، وموافقة فورية، إذا أكتمل لديك الأوراق والمستندات المطلوبة، كما يمكنك أن تحصل على تمويلك أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو البنك داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي بأقل راتب

تتنافس الكثير من البنوك السعودية لتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية للمواطنين والغير سعوديين داخل المملكة العربية السعودية، يبدأ التمويل من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال، شروط فتح حساب في البنك السعودي، سوف تحصل على مزايا عند حصولك على التمويل وأيضا إعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، كما أنه يمكنك أن تحصل على تمويل إضافي عند حصولك على راتب زيادة شهري، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، وهناك أيضاً ما يميز التمويل الشخصي بأنه لا يحتاج إلى ضامن فيمكنك أن تحصل عليه بتقديم الأوراق والمستندات الشخصية الخاصة بك، وسيتم صرف التمويل في نفس الوقت بعد اكتمال الوثائق المطلوبة.

متطلبات التمويل الشخصي

التمويل متاح للسعوديين من عمر 18 عاما وحتى سن 60 عاما، كما أنه يصلح للرجال والسيدات، ولكن يجب أن يكون للعميل حساب جاري في البنك السعودي للاستثمار، ولكن يجب أن تكون الخدمة بجهة العميل للموظف الحكومي شهر قبل طلب التمويل، أما الموظف بالقطاع الخاص فيجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، خطوات فتح حساب جاري، والرسوم الإدارية لا تقل عن 1% أي ما يعادل نسبة 5000 من قيمة المبلغ التمويلي، فأيهما أقل، ويشترط أن لا يقل الراتب عن 3,500 ريال حتى تحصل على تمويلك، كما أن هناك مزايا ما بعد التمويل فسوف تحصل على دفتر شيكات مجاني، خدمات مصرفية أون لاين، نقاط وااو، وبطاقة صراف آلي مجانية، ويمكنك أن تحصل على التمويل بفترة سداد خمس سنوات.

طلب التمويل الشخصي

قم بطلب تمويلك الشخصي أرزاق من خلال البنك السعودي للاستثمار، وذلك بعد تقديم الأوراق والمستندات من خطاب توضيع بالراتب، وخطاب تحويل الراتب، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي، وخطاب يوضع تاريخ الالتحاق بالعمل، مع تقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، ولكي تحصل على المزيد من المعلومات والعروض المتوفرة لدى البنك السعودي للاستثمار يمكنك الاتصال على الهاتف المجاني للبنك 8001248000 أو التحدث مع خدمة الأفراد أون لاين عبر الموقع الإلكتروني.