نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة فورية 20000 ريال بلا ضمانات للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العملاء السعوديين وكذلك المقيمين عن تمويل شخصي بأسعار تنافسية وأيضاً بمزايا تناسب رغبات العملاء المختلفة فيتميز هذا التمويل الشخصي السريع بأنه مبلغ التمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي وربما يصل إلى 20000 ريال سعودي كحد أقصى كما أنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم ولكن بعد الشروط والتى لابد من توافرها ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كل التفاصيل.

بموافقة فورية 20000 ريال لدى شركة اليسر بالسعودية

منتجات شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاحة لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ودون الحاجة إلى ضمانات كما يحصل المتقدم على الموافقة السريعة على طلب التمويل بعد توافر الشروط التي وضعتها شركة اليسر وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يحصل العميل الغير سعودي على مبلغ تمويلي يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل 22 عام بحد أدنى.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم السعودي والمقيم عمره لا يتعدى 60 عام.

كذلك لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لطلب 20000 ريال لدى شركة اليسر

حددت شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي والحصول على الموافقة الفورية على التمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي

الهوية الوطنية للسعودي وتكون سارية المفعول.

أيضاً الهوية للعميل المقيم بالسعودية.

كذلك تقديم خطاب تعريف بالراتب.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

صمم التمويل الشخصي الذي من خلاله يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل بعد توافر الشروط بمزايا تلبى متطلبات العملاء المختلفة سواء السعوديين وأيضاً المقيمين ومن بين تلك المزايا ما يلي