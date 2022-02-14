نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يكشف طريقة استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تَشغل الخدمات التي توفرها الإدارة العامة للمرور في السعودية، حيزًا كبيرًا من الاهتمام لدى المواطنين والمقيمين، ومنها طريقة استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض الذي يقدمه صاحب المركبة إلى إدارة المرور، فيما يأتي ذلك تيسيرًا عليه وحفظًا لحقه، وهو ضمن الأهداف التي وضعتها الإدارة في خطتها للتعامل مع أصحاب المركبات بأنواعها في البلاد، كما يتم ذلك من خلال منظومة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية وهي منصة أبشر التي تضم الملايين، وتقدم مئات الخدمات أونلاين.

طريقة استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض

وبيّنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، طريقة استعادة قيمة المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض المقدم من صاحب السيارة المقرر عليها المخالفة، إذ يتم إعادة مبلغ السّداد على الحساب نفسه المُسدّد منه آليًّا بعد أن يجري إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدم صاحب المركبة بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السّداد.

آلية تقديم اعتراض على مخالفة موقعة مرتين في موقع واحد

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية، آلية تقديم اعتراض على مخالفة موقعة مرتين في موقع واحد، وذلك بناءً على استفسار مواطن وُقِّعت عليه مخالفة، بسبب تظليل الجوانب للمقاعد الخلفيّة بالمركبة الخاصة به، مرتين من الضابط نفسه في المكان نفسه، وبين المخالفتين بينهما فترة زمنية تصل إلى ٢٩ يومًا، إذ يتم ذلك بالدّخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وتقديم الاعتراض من خلال حساب المستفيد.

كيفية الاعتراض على مخالفة مرورية عبر أبشر

ومن الممكن تقديم اعتراض على مخالفة مرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. النقر على تسجيل الدخول. إدخال البيانات المطلوبة. اختيار خدماتي من القائمة الرئيسية. واختيار خدمة الاعتراض على المخالفات. اختيار المخالفة التي نريد الاعتراض عليها. كتابة الملاحظات، والنقر على “حفظ”.

شروط الاعتراض على مخالفة مرورية

وحددت الإدارة العامة للمرور شروط الاعتراض على مخالفة مرورية، وهي كالتالي: