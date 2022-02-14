راتب الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل للمسجلين الجدد 1443هـ والفئات المستحقة

راتب الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل للمسجلين الجدد 1443هـ من أكثر ما يشغل مواقع الإنترنت السعودية، حيث تعتبر خدمة الضمان الاجتماعي أحد الخدمات السعودية العظيمة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالاتفاق مع الحكومة السعودية، وكانت هذه الخدمة تنص على توفير راتب أو معاش شهري لفئة معينة من المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم العمل مرة أخرى والحصول على دخل ثابت والتكيف مع ظروف الحياة المعيشية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

يمكنكم التسجيل في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

بعد ذلك سجل دخولك على الموقع إذا كنت مستخدم مسبق التسجيل بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق قم بالتسجيل الجديد واتبع خطوات التسجيل بدقة.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “نظام الضمان الاجتماعي” وبعدها قم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.

اكتب كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع بشكل صحيح ثم قم بالنقر أخيرًا على أيقونة “تأكيد التسجيل”.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور

كي تكون مستحقًا لراتب ومعاش الضمان الاجتماعي يجب أن تتوافر بك بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم على راتب الضمان سعودي الجنسية ويعيش فيها بشكل دائم.

أن توفر مع كافة الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد صحة البيانات التي قام بإمداد الموقع بها.

كما أنه يقوم برفع كافة الأوراق التي تثبت أنه لا يمتلك أي عقار سكني خاص به أو دخل شهري ثابت.

يتم استثناء المرأة الأرملة السعودية التي تزوجت من زوج غير سعودي وتعول أطفال أيتام بدون دخل شهري.

إذا كان المواطن المتقدم على المعاش يحصل على معاش صغير فلابد أن يكون أقل من راتب الاستحقاق الخاص بالضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطور