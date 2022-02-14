سفير مصرى ببيروت: المساعدات المقدمة للبنان تنفيذ لعهد قطعته مصر على نفسها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر بلبنان، إن تسليم لبنان اليوم دفعة جديدة من المساعدات يأتى تنفيذا للعهد الذى قطعته مصر على نفسها بدعم الأشقاء فى لبنان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف علوى، أن الدفعة اليوم هى الأكبر بين دفاعات جسر المساعدات المصرية الممتد لدعم لبنان منذ انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن هذا الجسر بدأ فى اليوم التالى للانفجار بعد اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره اللبنانى ميشال عون.

وشدد على أن هناك قرارا مصريا بألا يترك لبنان وحيدا فى ظل هذه الظروف التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الدعم المصرى متواجد متى دعت الحاجه.

ووجه السفير المصرى رسالة للبنانيين قال فيها: "نحن معكم كتفا بكتف، نحن اليوم فى بيروت وكنا بالأمس القريب فى طرابلس، ولما دعت الحاجة ذهبنا إلى البقاع، وسنكون دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين فى كل منطقة من مناطق لبنان.

وأوضح أن مصر لن تسمح بأن يترك لبنان، وستكون دائما كتفا بكتف مع لبنان فى هذه الفترة الصعبة.