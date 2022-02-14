جهاز الشرطة الأوروبية: اعتقال 5 من داعش فى إسبانيا

وكشف البيان أنه قبض على المجموعة المكونة من خمسة أعضاء فى الأسبوعين الماضيين، حيث حدثت الاعتقالات فى إطار تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب على الأراضى الإسبانية.
فقد أسفر التحقيق الأول، المعروف باسم عملية KITAL، عن اعتقال ثلاثة أفراد فى مدن برشلونة وجيرونا وفالنسيا بتهم تمويل الإرهاب.
ويُزعم أن المشتبه به الرئيسى استخدم شبكة معقدة من الشركات ذات الوجود الدولى لتمويل جماعة إرهابية مقرها ليبيا لها صلات بتنظيم داعش.
كما، يعتقد أن المشتبه به الرئيسى هو نفسه مرتبط بقيادة هذه المجموعة المتشددة.
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