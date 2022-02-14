نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2022 لطلاب جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2022 لطلاب جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي حيث يبحث العديد من الطلاب عن نتائج القبول الموازى بالعراق بعد الانتهاء من امتحانات تلك المرحلة في كل المحافظات وتعد تلك المرحلة القبول الموازى هي واحدة من اهم المراحل التعليمية في العراق نظرا لما تمثله من اهمية في التحاق الطلاب الناجحين بها في مختلف الجامعات في دولة بلاد الرافدين وتزداد معدلات البحث في جوجل عن تلك النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق والاعلان عنها عبر موقع الوزارة التربية والتعليم العراقية الرسمى وهنا سنرصد لكم طريقة الحصول علي نتائج القبول الموازى لعام 2021/2022 من موقع وزارة التعليم العراقي الرسمي عبر موقعكم ثقفني نيوز .

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2022 لطلاب جميع الجامعات العراقية

اعلنت النتيجة عبر موقع الوزارة التربية والتعليم العراقي بشكل رسمي ويمكن الان لكل طلاب مرحلة القبول الموازي في الاستعلام عبر الموقع الرسمي عن نتائجهم وسنرصد لكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر الموقع الرسمي الان ..

طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى من موقع وزارة التريبة والتعليم العراقي

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

ثم يمكنه طباعة نتيجته كمستند رسمى يذهب به الي الجامعة

الحد الادنى للقبول للجامعات فى العراق من الناجحين فى القبول الموازى

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العراقى فى العراق عن فتح باب التنسيق للقبول فى الجامعات للطلبة الناجحين فى مرحلة القبول الموازى 2021/2022 حيث تم وضع 4 درجات علي الاقل للقبول فى كليات الطلب و طب الاسنان والصيدلة و حددت الوزارة عن القبول فى باقى الجامعات الاخرى والكليات الاخرى ب 3 درجات على اقل تقدير مما يعطي انطباع جيد لكل الطلاب الناجحين حيث تعتبر هذه فرصة الدخول في كليات القمة في العراق بمجاميع ونسب قليلة

فيما يلي سنعلن لكم تنسيق الكليات المعلن من المجلس الاعلي للجامعات في العراق للطلاب الناجحين في مرحلة القبول الموازي

طب المستنصرية 98.5%

أما كلية طب بغداد 99%

طب الموصل 98.3%

وبالنسبة لطب تكريت 98.17 %

طب بابل 98.67 %

كلية طب المثنى 98%

طب كربلاء 98.35%

كلية طب الفلوجة 98.22%

طب كركوك 98.5%

أخيرًا طب ديالي 98.5%

ويمكن لكل الطلاب الناجحين التقدم في الجامعات العراقية في نتيجة القبول الموازي لعام 2021/2022 في جميع المحافظات في العراق