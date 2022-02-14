بمكونات بسيطة اعملي لقيمات الشوفان اللذيذة بدون فرن بكل سهولة

لقيمات الشوفان تعتبر من أروع أنواع الحلويات التي يحبها معظمنا، لآنها تتميز بمذاق شهي ورائحة جذابة وقوية، ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم فهي تمده بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل لقيمات الشوفان الباردة بدون فرن.

طريقة عمل لقيمات الشوفان الباردة

المكونات

ربع كيلو من الشوفان الناعم.

١٠٠ جرام زبدة فول سوداني.

٦٠ جرام رقائق شوكولاتة.

كوب كبير من الزبيب.

أربع ملاعق صغيرة من صلصة التفاح.

ربع ملعقة كبيرة فانيلا سائلة.

ملعقتان صغيرتان فول سوداني.

٢ ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

طريقة التحضير

اطحني مقدار الزبيب بواسطة الكبة، ثم اخلطيه مع صلصة التفاح، وزبدة الفول السوداني، والقرفة، والفانيلا، والقرفة جيدا، بواسطة الكبة الكهربائية حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الشوفان إلى خليط زبدة الفول السوداني، ثم قومي بعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة كافية، بواسطة العجانة. اسكبي رقائق الشوكولاتة، والفول السوداني فوق خليط السوفان، ثم اعجني المكونات مرة أخرى، حتى يصبح الخليط مثل العجينة الناعمة. قومي بتشكيل عجينة لقيمات الشوفان إلى عدة كرات صغيرة، ثم رصيها على صينية، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ٦٠ دقيقة، حتى تتماسك، وتصبح لقيمات الشوفان الباردة جاهزة للتقديم.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

المكونات

٦٠٠ جرام من الشوفان.

كأس كبير من الدقيق.

كوب صغير من العسل الأسود.

١٨٠ جرام من الزبدة.

٢ بيضة كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من الماء الفاتر للعجن.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير