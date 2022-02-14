بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد

بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويل نقدى سريع وفورى وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية تتناسب مع راتبهم الشهري ، كما يبحث الكثير من الأفراد عن منتجات تمويلية بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.

بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبما يتلاءم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل

قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر الشركة هذا المنتج مبالغ تمويلية تبدأ قيمتها من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي. العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي بأقل راتب شهري. هذا المنتج متاح لجميع العملاء بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. قرض شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز تمويل شركة البيت الأهلي بهامش ربح تنافسي. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل لجميع العملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. وفرت الشركة للعملاء إمكانية الإطلاع على كافة العروض التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك تيسيرا على العملاء للتعرف على العروض التمويلية المتاحة. تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل