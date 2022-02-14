عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات تصل إلى 60٪

نقدم لحضراتكم عملاء هايبر بنده الكرام العديد من الخصومات والعروض المتواجده بداخل هايبر بنده اليوم على جميع السلع الإستهلاكية المطلوبة في كل منزل، ومتاحة ايضاً بجميع فروعه على مستوى المملكة، والتي من أهم تلك العروض خصومات علي السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية وأيضاً تخفيضات على جميع المنظفات ومتاح الخصم بقسم الحبن والالبان ايضاً ويخص باقي الأقسام المتواجدة بداخل الهايبر.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:

يوجد بداخل العرض في قسم الأجهزه الكهربائية بداخل هايبر بنده عرض على مكنسة كهربائية اريتي، قوة 1600 واط، متوفر عليها خصم يصل إلى 10 ٪ سعرها قبل العرض 219 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 115 ريال سعودي.

متاح ايضاً صانعة ساندويتش 3 في 1 اي تي سي، لعمل الوفل وأيضاً السندوتشات، سعرها قبل العرض 149 ريال سعودي وبعد العرض105 ريال سعودي.

يوجد خصم يصل إلى 10% على قلاية مولينكس، لعمل البطاطس المقلية المقرمشة والعديد من المقليات بطريقة صحية في وقت وجيز، سعة 1كجم سعرها من داخل العرض يصل إلى 229 ريال سعودي.

متواجد خلاط مولينكس مع مطحنتين، سعره قبل العرض 299ريال سعودي وبعد العرض239 ريال سعودي، لا غنى عنها بداخل المطبخ.

متوفره أيضاً بالعرض مكواه كي أون قوة 2200 وات، السعر قبل العرض 89 ريال سعودي وداخل مرحبا 65 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنظفات: