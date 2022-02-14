نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات تصل إلى 60٪ في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات تصل إلى 60٪ - ثقفني
نقدم لحضراتكم عملاء هايبر بنده الكرام العديد من الخصومات والعروض المتواجده بداخل هايبر بنده اليوم على جميع السلع الإستهلاكية المطلوبة في كل منزل، ومتاحة ايضاً بجميع فروعه على مستوى المملكة، والتي من أهم تلك العروض خصومات علي السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية وأيضاً تخفيضات على جميع المنظفات ومتاح الخصم بقسم الحبن والالبان ايضاً ويخص باقي الأقسام المتواجدة بداخل الهايبر.
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:
- يوجد بداخل العرض في قسم الأجهزه الكهربائية بداخل هايبر بنده عرض على مكنسة كهربائية اريتي، قوة 1600 واط، متوفر عليها خصم يصل إلى 10 ٪ سعرها قبل العرض 219 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 115 ريال سعودي.
- متاح ايضاً صانعة ساندويتش 3 في 1 اي تي سي، لعمل الوفل وأيضاً السندوتشات، سعرها قبل العرض 149 ريال سعودي وبعد العرض105 ريال سعودي.
- يوجد خصم يصل إلى 10% على قلاية مولينكس، لعمل البطاطس المقلية المقرمشة والعديد من المقليات بطريقة صحية في وقت وجيز، سعة 1كجم سعرها من داخل العرض يصل إلى 229 ريال سعودي.
- متواجد خلاط مولينكس مع مطحنتين، سعره قبل العرض 299ريال سعودي وبعد العرض239 ريال سعودي، لا غنى عنها بداخل المطبخ.
- متوفره أيضاً بالعرض مكواه كي أون قوة 2200 وات، السعر قبل العرض 89 ريال سعودي وداخل مرحبا 65 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده على المنظفات:
- خصم يصل إلى 50% على مطهر ديتول (1+1 لتر) /(2 لتر)، يقضي على الجراثيم بنسبة 100%، سعره قبل العرض89. 95ريال سعودي وبعد العرض44.95 ريال سعودي.
- متاح أيضاً سائل غسيل الصحون بقوة بديله للمبيض فيري (1.25/1.5لتر) السعر قبل العرض 22.95 ريال سعودي وبعد العرض17.95 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض الأن .
- يوجد خصم يصل إلى 20% على شامبو برسيل غسيل العباية السوداء(2.9 لتر) /برسيل بالعطور الفرنسية 2في1(900مل)، السعر قبل العرض 61.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 42.95 ريال سعودي.
- متاح بداخل العرض الأسبوعي ايضا مزيل البقع فانيش اوكسي اكشن (500/450 لتر) +500مل +20٪خصم /مزيل البقع على الملابس البيضاء(1.8لتر)+500مل، سعر الربطة قبل العرض 29.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض منعم الأقمشة إنتعاش الربيع نولين (3 لتر) للحصول على ملابس ذات رائحة جذابة سعره قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ