جدة - نرمين السيد - وجه وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفهم الظروف التى يمر بها لبنان حاليا والوقوف إلى جانبه تقديرا للظروف التى يعيش فيها الشعب اللبنانى.





وقال مولوى إن المساعدات التى تسلمتها هيئة الإغاثة اللبنانية اليوم هى حلقة جديدة من حلقات الدعم والتضامن بين جمهورية مصر العربية ولبنان لمساعدته فى الخروج من أزماته التى يعيشها.

وأكد الوزير اللبنانى أن هذه الدفعة التى تعد الأكبر فى جسر المساعدات المصرية تضم أدوية موجهة لقوى الأمن الداخلى لسد احتياجاتهم خصوصا فى هذه المرحلة التى تحتاج فيها الأجهزة الأمنية للدعم، موضحا أن هناك أيضا مساعدات غذائية لفوج إطفاء بيروت وفوج إطفاء طرابلس.

وشدد مولوى على العلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدا أن المساعدات هى رسالة محبة من جمهورية مصر العربية إلى لبنان.

وتسلمت السلطات اللبنانية اليوم أكبر شحنة مساعدات غذائية ودوائية ومعيشية مصرية وذلك لدى وصولها إلى ميناء بيروت اليوم قادمة من ميناء دمياط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر تسليم الشحنة السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والقنصل العام أحمد إمام، ومن الجانب اللبنانى وزيرا الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى، والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت البحرى.

وتعد الشحنة الجديدة هى الأكبر فى جسر المساعدات المصرية التى تصل الى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة ٤٨٧.٥ طن، وتتضمن ٢٦٥ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تغطى مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و١٢٢ طنا من المواد الغذائية و١٠٠ طن من مواد الإعاشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- وزير الداخلية اللبنانى: نشكر مصر بقيادة السيسى على مساعدتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.