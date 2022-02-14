النمسا تخطط للاعتماد على دول الخليج فى إمدادات الطاقة بديلاً لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الاقتصاد النمساوية مارجريت شرامبوك -فى تصريحات اليوم الاثنين- أن هناك حاجة إلى شراكات جديدة فى مجال الطاقة، لافتة إلى أنها أجرت مؤخرًا محادثات مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فى هذا الشأن.
وأضافت الوزيرة أنها سوف تزور السعودية فى مارس المقبل لبحث زيادة إمدادات النفط، لافتة الى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يُنظر إليها على أنها "جرس إنذار" لإمدادات الطاقة فى النمسا، وفى أوروبا عامةً.
وطالبت شرامبوك، بإنشاء احتياطيات غاز استراتيجية، التى قد يكون من الضرورى وجود إطار قانونى لها، على غرار قانون تخزين النفط، لافتة إلى أنه على المدى المتوسط يجب توسيع إنتاج موارد أخرى من الطاقة وإيجاد موردى غاز آخرين.
وأضافت الوزيرة أنه على عكس ألمانيا -على سبيل المثال- لدى النمسا عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز مع روسيا، مشيرة إلى أنه حتى فى أسوأ أوقات الحرب الباردة كانت روسيا تزود الغاز إلى النمسا، وموضحة أن البلاد لديها أيضًا عقود غاز طويلة الأجل مع النرويج.
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