تسجيل 31 وفاة و17550 إصابة كورونا جديدة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 31 وفاة و 17550 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13508 وفاة و 1468360 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 26.92 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 189827 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 298 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 168 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1251 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 33 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 47 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 21386 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (10 أيام ) إلى 1265025 حالة.

كما أشار إلى إجراء 65199 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15545166 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4638828، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4305325.