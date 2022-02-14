نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 وخطوات فتح efootball للاندرويد بدون نت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث للعبة اي فوتبول بيس 2022 وأضافه التعليق العربي لجميع أجهزة الاندرويد، أن لعبة إي فوتبول بيس هو ما يتم البحث عنه من خلال كثيرين لمحبي تلك اللعبة الشيقة والتي تتميز بالواقعية أثناء اللعب، ويرجع هذا للجرافيك والرسومات الموجودة مع ملامح اللاعبين وحركاتهم الواقعية، وقد اشتهرت تلك اللعبة بين الكثير من محبي الساحرة المستديرة وهذا في الوطن العربي والعالم أجمع ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بإلقاء الضوء حول تحديث تلك اللعبة الشيقة.

تحديث اي فوتبول بيس 2022

يعتبر تحديث لعبة أي فوتبول هو ما يشغل بال الكثيرين من عاشقي الساحرة المستديرة حيث توحي تلك اللعبة بالواقعية لما تحتويه من جرافيك يلامس الحقيقة وفيما يلي سنتعرف علي كيفية التحديث بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

أولا لابد أن يكون التحديث من خلال الجهاز المستعمل أثناء اللعب.

يجب الاتصال بشبكة إنترنت تكون قوية وأيضا جيدة وذلك للتحديث اللعبة بشكل جيد.

ثم الدخول إلى إحدي متصفحات الإنترنت كباحث جوجل وكتابة اسم اللعبة في خانة البحث.

ثم القيام بالضغط علي التحديث الجديد للعبة وسيقوم الجهاز بتثبيت التحديث وستتمكن من اللعب الشيق.

شرح لعبة PES 2022 للاندرويد

لا تقتصر لعبة بيس 2022 على لعبها بالكمبيوتر فقط بل حيث يمكن فتحها ولعبها على أجهزة الأندرويد والهواتف بكل سهولة وذلك في الخطوات التالية:

اولا بعد أن تقوم بفتح اللعبة علي الهاتف قم باختيار فريق خاص للعب لحسابة مع تصميم خطة اللعب.

ثم ابدأ في اللعبة من خلال الضغط على زر ابدأ.

وقوم بعد ذلك بالتحكم في اللاعبين من خلال أزار شفافة توجد على شاشة الجوال.

يوجد على اليسار زر يتحكم بالجهات الأربعة والزر الأسفل يتحكم في رمي الكرة.

لعبة efootball pes

أن فتح لعبة efootball pes تعد من أفضل ألعاب كرة القدم حيث تحتوي على أفضل رسومات الجرافيك والتي تعد من أكثر ما يوحي بالواقعية أثناء اللعب، وقد حظت اللعبة بالكثير من الشهرة والشعبية بين الأعمار المختلفة ممن يعشقون الساحرة المستديرة، حيث يمكن فتحها ولعبها بكل سهولة والاستمتاع بجميع التحديثات الجديدة.