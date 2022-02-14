التسجيل فى وظائف هيئة مكافحة الفساد للنساء 1443 الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2022 والتي أعلنت عن فتح باب التقديم فى وظائف النساء بهيئة مكافحة الفساد وطبيعة عمل مكافحة الفساد هو جمع البيانات والإحصاء فى أجهزة الدولة التي تراقبها الهيئة ومتابعة أي فساد مالي أو إداري ومتابعة اجراءات جرائم الفساد واقتراح أنظمة وسياسات من شانها القضاء على الفساد ونشر الوعي وتثقيف المعنيين بعواقب الفساد وضرورة ومكافحته.

شروط التسجيل فى هيئة مكافحة الفساد للنساء

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

كذلك يجب أن تكون على قدر من الأمانة والاتصاف بالحكمة والنزاهة.

أيضاً لم يسبق إدانتها فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق الحكم عليها بأي حد شرعي.

ثم لم يصدر ضدها حكم أو قرار تأديبي ولم تتعرض للفصل من أي وظيفة عامة.

كذلك يجب تقديم إقرار ذمة مالية للمتقدمة على وظيفة هيئة مكافحة الفساد.

أيضاً يجب أن لا تزاول المتقدمة أي عمل سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويمكن التقديم من خلال رابط المنصة الوطنية الموحدة لوظائف هيئة مكافحة الفساد السعودية 1443.

رابط منصة التوظيف الموحدة كيفية التسجيل ومزايا وأهداف المنصة .

التخصصات المطلوبة في هيئة مكافحة الفساد للنساء

أولاً التخصصات القانونية.

ثم تخصص إدارة العلاقات العامة.

أيضا تخصصات الصحافة والإعلام.

ثم التخصصات المالية والمحاسبة.

وبعد ذلك علوم الحاسب.

أيضا تحليل نظم.

كذلك التخصصات الهندسية بداية خصص هندسة مدنية وثانياً تخصص هندسة كهربائية. ثم تخصص الهندسة العامة.

أيضاً تخصص الإدارة العامة.

ثم تخصص أنظمة وحقوق.

أخيراً تخصص علاقات دولية.

رواتب وظائف الهيئة الوطنية مكافحة الفساد 1443