نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وشروط الحصول عليه في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من أهم الأمور ألتي تشغل بال الأسر السعودية من الفئات المستحقة للمعاش، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتفعيل نظام الحماية الاجتماعية الجديد من أجل تحقيق الاستقرار المادي ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتأهيل القادرين على العمل إلى سوق العمل بعد توفير البرامج التدريبية لهم.
وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى استقبال طلبات الاستحقاق على موقعها الإلكتروني منذ 20 نوفمبر الماضي ومازالت الوزارة تعمل على المنصتان القديمة والجديدة بالتوازي حتى يوم 23 مايو 2022، وإليكم فيما يلي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد
كانت قد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة طلبات الاستحقاق للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على المعاش فى شهر ديسمبر الماضي، وقد صرحت بأنه تم إيداع أول معاش للمستحقين فى شهر يناير الماضي من هذا العام الجاري 2022.
وقد حددت الوزارة أن موعد صرف المعاش للمستحقين يكون فى الشهر التالي من قبول طلب الاستحقاق على أن يكون فى بداية كل شهر ميلادي، وقد أكدت الوزارة أنها تسعى إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين السابقين والجدد تدريجيا.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم فى المملكة، وتم الاستثناء من هذا الشرط (المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي – المطلقة أو الأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي – الأيتام وذوى الاعاقات الذين لديهم بطاقات تنقل).
- ألا يقل دخل الأسرة أو المستقل عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، 550 ريال للفرد الواحد فى الأسرة.
- الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب المقدمة من الوزارة والبحث عن فرصة عمل للقادرين.
- ألا يمتلك المتقدم أصول عالية القيمة.
- ألا يكون مقيما فى أحد دور الإيواء التابعة للدولة.
- إذا كان عائل الأسرة لديه أكثر من أسرة فتحتسب كل أسرة على أنها مستقلة وتستحق المعاش.
- لا يتأثر استحقاق المعاش إذا كان أحد أفراد الأسرة مقيما خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة لغرض الدراسة.
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