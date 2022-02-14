نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الطبابة بالحرس الوطني 1443 بعد التعديلات الجديدة به وكم راتب الفرق الطبية بالحرس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحرس الوطني السعودي، عن جدول رواتب العاملين في المجال الطبي للعام 1443 هـ الجديد، حيث قام الحرس الوطني بتعديل جدول الرواتب لتحسين ظروف عمل العاملين بالحرس الوطني السعودي.حيث تم رفع رواتبهم حتى يكون للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالحرس الوطني السعودي ، فإن وزارة الحرس الوطني في المملكة تضم العديد من القطاعات العسكرية في المملكة وتندرج تحت لواء الأمن الوطني وشؤون الدفاع والعديد من تشمل الإدارة العامة للعلاقات والمراسم ، والجيش واللوجستيات والقيادة والأمن الخاص والأسلحة المتنقلة والدفاع الجوي لكلية الملك خالد.

مدرسة الطبابة بالحرس الوطني

تكون مدرسة الطبابة في الحرس مثال عن المدرسة العسكرية للعلوم الصحية، والمعروفة باسم الطبابة. وتعرف هذه المدرسة بالحرس الوطني، وتساعد على تدريب وتأهيل الكادر الصحي، في مختلف المجالات الطبية، تسعى هذه المدرسة إلى توفير خدمات التوظيف في الوحدات التابعة إلى وزارة الحرس الوطني، والمستشفيات التابعة للشؤون الصحية للحرس الوطني.

جدول رواتب الطبابة بالحرس الوطني

قامت وزارة الحرس الوطني بتعديل البنود المالية الخاصة براتب الأطباء ، حيث يمكنك الآن العثور على جدول رواتب الأطباء في الحرس الوطني الجديد بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودية للاطلاع على راتب الأطباء فى الحرس الوطني.

رواتب أجور الأعمال الطبية في السعودية