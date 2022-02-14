روسيا: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قال الدبلوماسى الروسى، فى كلمته خلال طاولة مستديرة فى مجلس الاتحاد: "لا يمكن وصف رد فعل الغرب إلا بالمخيب للآمال. ولا يمكن فيه ملاحظة السعى والرغبة فى الاستجابة البناءة لمطالبنا الرئيسية، بشأن عدم توسع الناتو وتركيبة قوات الحلف".
وتابع الدبلوماسى: "فى هذا الرد تم تجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذى يعتبر العماد الأساسى، وفى ذات الوقت تم تكرار مجموعة من الاتهامات المسبقة والمطالب المبتذلة التى لا أساس لها ضد روسيا".
وبعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسى والأمريكى، يوم السبت الماضى، صرح يورى أوشاكوف مساعد رئيس الدولة، بأن روسيا ستسلم قريبًا جوابها للولايات المتحدة والناتو بشأن ردهما حول الضمانات الأمنية التى طلبتها روسيا قبل ذلك.
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