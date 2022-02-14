رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن: روسيا رفضت المشاركة هذه الدورة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن، فولفجانج إشينجر، اليوم الإثنين، أنه دعا القيادة الروسية للمشاركة فى المؤتمر المقرر عقده فى نهاية الأسبوع المقبل، لكن موسكو رفضت الدعوة، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر بين روسيا ودول الغرب حول أوكرانيا.





وقال إشينجر فى برلين: "فرصة أن نتمكن من ترتيب محادثات ذات مغزى فى ميونخ ستكون بالطبع أكبر بكثير، إذا شارك ممثل مفوض من الحكومة الروسية قادر على النقاش"، لافتًا إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والرئيس الروسى السابق دميترى ميدفيديف، والرئيس الحالى فلاديمير بوتين. وقال رئيس مؤتمر ميونج : "لسوء الحظ رفض الطلب". ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر هذا العام أكثر من 100 وزير، و30 رئيس حكومة ودولة، وسيدور حول روسيا، وأوكرانيا، والناتو، والتحديات العالمية ومستقبل الاتحاد الأوروبى. ورفض إشينجر إلغاء دورة المؤتمر هذا العام، على الرغم من انتشار المتحور أوميكرون. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر على نطاق أصغر، وبشروط احترازية صارمة، ما يصعب مشاركة الروس فى المؤتمر، خصوصا وأنهم لا يطعمون باللقاحات المعتمدة فى ألمانيا. وقال إشينجر: "ألغت مجموعة كاملة من الروس مشاركتها بسبب هذه التطعيمات".

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