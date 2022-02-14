عاجل- عملية لا نهاية لها.. أول تعليق من بوتين على تمدد الناتو شرقا

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، التأكيد على رفض موسكو لتمدد حلف شمال الأطلسى إلى الشرق، واصفًا إياه بأنه عملية "لا نهاية لها وخطيرة جدًا، خلال استماعه لتقرير وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأوضاع الحالية.





وحسبما نقلت الوكالات الرسمية الروسية، قال وزير الخارجية سيرجى لافروف للرئيس بوتين: "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن والناتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية". وأضاف لافروف، أن رد الولايات المتحدة على محاور مقترحات موسكو الأمنية كان سلبيًا. وأشار لافروف، إلى أن الناتو وواشنطن مستعدان للدخول فى حوار جدى مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية، موضحًا أن موسكو ستسعى للحصول على إجابات الغرب بشأن ضمانات الأمن، بما فى ذلك انضمام أوكرانيا للناتو.

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