إصابة نائب إسرائيلى متطرف فى مواجهات مع الشرطة بحى الشيخ جراح بالقدس

جدة - نرمين السيد - أصيب عضو الكنيست اليمينى المتطرف، إيتمار بن غفير، بالإغماء فى مواجهة مع الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بعدما تعهد بالبقاء طوال الليل فى حى الشيخ جراح، فى القدس الشرقية.





وحسبما أظهر مقطع فيديو، أغمى على بن غفير بعد اشتباك مع قوات الشرطة الإسرائيلية، وتم إسعافه قبل نقله إلى مركز هداسا عين كارم الطبى.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أشعل النائب المتطرف مواجهات فى الشيخ جراح، بعدما أقام مكتبا عشوائيًا هناك، ما تسبب فى مواجهات بين فلسطينيين ويهود فى الحى.

وحاولت الشرطة الإسرائيلية تفكيك المكتب المرتجل، مساء أمس الأحد، فاشتبك بن غفير معها، وتعرض لإصابة أفضت إلى العارض الصحى.

وكان بن غفير كتب فى تغريدة عبر "تويتر"، قبل المواجهة: "اجتازت الشرطة كل حد ممكن هذا المساء، فى حين جلس ممثلونا مع قائد المنطقة لجلب حراسة دائمة للشرطة، ووصل عشرات الشرطيين واستخدموا العنف ضد نشطاء اليمين وضدى، وحاولوا تدمير المكتب البرلمانى. لم نخطط لذلك، لكننا نعتزم البقاء والنوم هنا الليلة".