إصابة زوجة الأمير تشارلز بكوفيد-19

أعلن مقر الإقامة الملكي "كلارنس هاوس"، يوم الاثنين، إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا بكوفيد-19.
وقال مقر الإقامة الملكي في بيان: "صاحبة السمو الملكي دوقة كورنويل ثبتت إصابتها بكوفيد-19 وهي في عزل ذاتي".
وأضاف البيان "نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأظهر فحص إصابة الأمير تشارلز (73 عاما) بكوفيد-19 للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ولم يورد "كلارنس هاوس" تحديثا لحالته الصحية ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن كاميلا.
وتلقى كل من الأمير تشارلز وكاميلا التطعيم كاملا بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.
وكان مصدر ملكي قد ذكر أن الأمير تشارلز التقى بوالدته الملكة إليزابيث قبل يومين من تأكيد إصابته، مضيفا أن الملكة لم تظهر عليها أي أعراض لكن تجري مراقبة الوضع.
وأصيب تشارلز بالفيروس من قبل في مارس 2020 وقال إنه محظوظ لأن الأعراض لم تكن شديدة، كما أصيب ابنه الأمير وليام كذلك بالفيروس بعد والده بفترة وجيزة في عام 2020.
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