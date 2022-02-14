الجزائر: السجن 20 عاما لوزير الطاقة السابق لإدانته بالفساد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، قضت المحكمة بتغريم القاضى المتهم 2 مليون دينار جزائرى، مع تأييد القرار الدولى بالقبض عليه الصادر فى سبتمبر 2019. ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بسجن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، 5 أعوام، وسجن نائبه عبد الحفيظ فيغولى، 6 أعوام، وتغريمهما مليون دينار لكل منهما، وبـ 20 مليون دينار جزائرى، بالتضامن بينهما تعويضا للخزينة العمومية.

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