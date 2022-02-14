أردوغان: تركيا والإمارات في خندق واحد لمواجهة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا والإمارات في خندق واحد لمواجهة الإرهاب.

وأضاف: “مستعدون للتعاون الدائم مع دول المنطقة في محاربة الإرهاب الذي يهدد استقرارها”.

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى أبوظبي، اليوم الإثنين أن زيارته للإمارات تتناول ملفات إقليمية ودولية، أهمها الآن التوتر الروسي الأوكراني، كما يتم التباحث حول خطوات من الممكن اتخاذها حيال تلك القضية.

وأكد الرئيس التركي أن العلاقات بين تركيا والإمارات، ستنعكس إيجابيًا على المنطقة، كما تخدم القضايا الإقليمية والدولية.

وتشكل زيارة أردوغان إلى الإمارات، اليوم الإثنين، خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا، ونقلها إلى مستوى أكثر تقدما.

وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتركيا، بحب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وتحرص الإمارات على بناء علاقات إيجابية مع دول العالم كافة وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

وتشهد العلاقات الإمارتية التركية تطورا مستمرا في العديد من القطاعات الحيوية، لتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وشهدت الفترة السابقة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 أكثر من 26.4 مليار درهم بقفزة نمو بلغت 100 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وأعلنت الإمارات مؤخرا عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وتشارك تركيا في إكسبو 2020 دبي ويقع جناحها بمنطقة الاستدامة، وتم تصميمه تحت شعار ” صنع المستقبل من أصل الحضارات”.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، فيما بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم، وتركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد، والعقارات، والقطاع المالي والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.