جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج"، قال كويكنبورن فى رد رسمى على نائب برلمانى بلجيكى، إنه "بالنظر إلى السياق القانونى الذى يعمل فيه المنتجون الصينيون للهواتف الذكية، فإن هناك خطر تعرض البيانات على هذه الهواتف الذكية للتجسس، أو على الأقل لنقل غير مرغوب فيه إلى السلطات الصينية".
فيما أوضحت صحيفة "لو سوار" البلجيكية، أن الوزير كان يشير إلى تشريع صينى يلزم الشركات بتخزين البيانات على خوادم صينية، ويمنح السلطات الصينية حق الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- خطر كبير.. تحذير بلجيكى من الهواتف الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.