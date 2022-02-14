سنفتح النار.. تهديد روسى للسفن فى مياهها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أشار المسؤول الروسى إلى أن أى قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على "أعلى المستويات".

وكانت الولايات المتحدة نفت أول أمس السبت، تنفيذ عمليات عسكرية فى المياه الإقليمية الروسية، وذلك تعقيبًا على إعلان موسكو عن أن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية فى المياه الروسية بالمحيط الهادى.