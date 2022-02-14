الكرملين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى الحضيض

وحسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف، يوم السبت، لكن لا تزال العلاقات فى جوانب أخرى يشوبها التوتر.
وأضاف بيسكوف خلال مقابلة مع الوكالة الروسية: "زعيما البلدين على تواصل، وهناك حوار على جبهات أخرى، هذا تطور إيجابى لأنك تعلم أنه قبل عامين فقط، لم يكن هناك حوار، ولم تكن هناك مثل هذه الاتصالات على الإطلاق".
وتابع بيسكوف: "لكن فى بقية الجوانب، للأسف لا يمكن الحديث إلا عن سلبيات فقط فى العلاقات الثنائية، وصلنا إلى مستوى متدن للغاية، إنها فى الواقع فى الحضيض".
وكانت الولايات المتحدة أكدت، أمس الأحد، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا فى أى وقت، ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، مؤكدة تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضى حلف شمال الأطلسى.
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