جنرالان إسرائيليان يحذران من تنامى التطرف ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، دعا الضابطان إليك رون، وديفيد تسور، الحكومة وأجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية، لوضع حد لنشاط المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، مشددين على مجموعة "شبيبة التلال"، التى تقود اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية.

وأقر الضابطان الإسرائيليان بأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين "أصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة القومية المتطرفة اليهودية".

وأكد الضابطان على أن "نشاطات هذه المجموعة تزدهر على أرضية خصبة من الدعم العلنى والسرى من جهات متطرفة، بما فى ذلك قيادة سياسية وفكرية تقود مؤسسات، وتعتبر الإرهاب وسيلة شرعية فى إطار إقامة دولة يهودية واحدة من البحر إلى النهر، حتى لو كان الثمن لذلك هو فقدان الطابع الديمقراطى لإسرائيل، والمساس بمبادئ الأخلاق التى تقف فى أساس وجودها".

وكشف الضابطان الإسرائيليان بوقوع نحو 400 هجوم إرهابى نفذه الإرهابيون المستوطنون بحق الفلسطينيين فى العام 2021 وحده.