نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايه هي .. مزايا جديدة في لعبة جراند ثفت أوتو 6 grand theft auto sixth التحديث الجديد 2022 وما خاصية الخريطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 6 من أكثر الألعاب التي يبحث عنها الكثير خلال الفترة السابقة، وذلك على الرغم من عدم إطلاق اللعبة بشكل رسمي أو الإعلان على أي معلومات خاصة باللعبة من قبل شركة روك ستار المطورة للعبة حتى الان، فجميع المعلومات التي تم معرفتها حتى الان هي عبارة عن مجموعة من التسريبات التي تم الإعلان عنها من قبل المتخصصين بنقل الاخبار الخاصة بلعبة جراند ثفت اوتو 6، وعلى الرغم من التسريبات التي تؤكد من نزول لعبة جراند ثفت اوتو 6 بالأسواق في نهاية عام 2021، إلا أن توم هاندرسون، وهو من أكثر الأشخاص الذي يمتلك شعبية كبيرة في عالم التسريبات قد صرح بأن اللعبة سوف يكون موعد نزولها الرسمي عام 2025.

مزايا جديدة في لعبة جراند ثفت أوتو 6

تعتبر لعبة جراند ثفت اوتو 6 من ضمن الألعاب المشهورة التي يقوم بلعبها العديد من اللاعبين بمختلف أنحاء العالم، كما أنها تحتوي على مميزات جديدة يجب ذكرها وهي التالي:

ميزة الاحتواء على خريطة

من مميزات هذه اللعبة الاحتواء على أكبر خريطة لم يتم تضمينها في الألعاب الأخرى لجراند ثفت اوتو من قبل.

وسائل نقل داخلية

تم إضافة سكة حديد لتساعد على ترابط المدينتين ببعض مدينة إيفرجرين، ومدينة ليبرتي.

كما يمكن لبعض الطرق السريعة ربط المدن والبلدان الأخرى داخل المدينتين، مع إمكانية تمتع الطائرة بالوصول إلى جميع المدن من خلال جميع المطارات.

الاستمتاع باللعبة

يمكن لجميع اللاعبين الحصول على أكبر كمية متنوعة من الأجهزة المختلفة، فلكل فئة خمسة أنواع من النماذج لكي يحصل اللاعب على درجة عالية من الاستمتاع مع اللاعبين الأخرين بلعبة جراند ثفت اوتو 6.

كما تتضمن اللعبة الكثير من الأشخاص النسائية والشخصيات الفكاهية لإضافة المرح وتغير نمط اللعبة وهذا من ضمن التحديثات في هذا الإصدار.

التجول المجاني داخل اللعبة

بصرف النظر عن مهام اللعبة، ولكن يمكن للاعب المشاركة في الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تساعد في بناء المهارات.

وتشمل هذه الأنشطة الرقص والسباحة واللعب والجري وغيرها من الكثير من الأنشطة.

فيجب عليك تجربة لعبة جراند ثفت اوتو 6 أذا كنت من محبين الألعاب كثيرة الحركة والمغامرة والنشاط.