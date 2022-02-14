وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعرض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة إيل دو فرانس.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال دارمانان: "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".
وأضاف: "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".
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