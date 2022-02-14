عاجل- سكين وإطلاق نار.. حادث جديد يهز قطارات باريس

جدة - نرمين السيد - أطلق شرطيان فرنسيان النار على رجل للاشتباه به، بعدما هددهما بسكين فى محطة للقطارات فى العاصمة باريس، اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - أطلق شرطيان فرنسيان النار على رجل للاشتباه به، بعدما هددهما بسكين فى محطة للقطارات فى العاصمة باريس، اليوم الإثنين. وحسبما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أعلنت الشرطة فى بيان مقتل الرجل فى محطة قطارات الشمال بالعاصمة الفرنسية.

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