نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” رابط نتائج القبول في الجامعات الأردنية 2022 وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول في الجامعات الأردنية 2022، أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل طلاب الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022/2021، بعد أن تم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات وفق الرزنامة التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الأردنية، واليوم يترقب قرابة 90 ألف طالب وطالبة نتيجة تنسيق القبول الموحد، من أجل معرفة الكليات التي تم ترشيحهم فيها قبل بداية العام الدراسي الجديد، المقرر له في 27 من شهر شباط الجاري، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط وحدة تنسيق القبول المخصص للاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وطريقة استخراج النتيجة إلكترونياً.

رابط نتائج القبول في الجامعات الأردنية

الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo. تدوين وتسجيل رقم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة عن الطالب. الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

هناك حالة من القلق والترقب تنتاب الطلبة الذين قاموا بتسجيل طلبات الالتحاق للجامعات، خلال الفترة من 15 شباط الجاري، واستمرت حتى يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر، في التخصصات المتاحة عبر موقع الوحدة والتي شملت 396 تخصص للفصل الثاني، وكان المجلس الأعلى للجامعات الأردنية قد أعلن أنه بعد حصر جميع الأماكن الشاغرة في كافة الجامعات الحكومية، تبين وجود 26 ألف و528 مكان في كافة الجامعات.

موعد نتائج القبول في الجامعات الأردنية 2022

من المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الحكومية الرسمية، سوف ينطلق التعليم بها يوم 2022/02/27 الجاري، وبالنسبة للجامعات الخاصة الأردنية تم تحديد يوم 2022/03/06 القادم موعداً لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بها، لذا من المؤكد أن النتيجة سوف تعلن قبل هذا التاريخ حتى يتمكن الطلاب من معرفة الكليات التي رشحوا لها، ويتم إعطائهم بعض من الوقت لعملية التحويل بين الكليات.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

تعمل وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية على التحول الرقمي، في كافة الخدمات التي تقدمها للطلبة بداية من التقديم الإلكتروني، مروراً باستخراج نتائج القبول في الجامعات الأردنية، حتى تسهل على الطلاب في ظل جائحة كوفيد 19، وتعتبر الوزرة من أهم الوزارات في الحكومة، كونها تتعامل مع أهم فئات المجتمع الأردني وهم فئة الشباب.