نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول للجامعات الأردنية 2022 وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول للجامعات الأردنية 2022، من أهم كلمات البحث عبر جوجل بالتزامن مع قُرب فتح رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية للدورة التكميلية 2022، فقد تم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي لهذا العام في وقت سابق، وعقب ذلك بدأ البحث عن رابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية، وبالفعل أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد عن أن التقديم سيكون متاح خلال الفترة من 15-19 فبراير 2022، وتكون النتائج متاحة خلال أيام من غلق التقديم وقبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني المقرر في 27/2/2022، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على نقل أهم الأخبار التي تشغل مختلف الفئات من مصادرها الرسمية، فإننا نعرض عليكم الرابط الرسمي لاستخراج نتائج القبول في الجامعات الأردنية للدورة التكميلية.

رابط نتائج القبول للجامعات الأردنية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “admhec.gov.jo“.

تسجيل رقم الطلب.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على عرض النتائج.

موعد إعلان نتائج القبول للجامعات الأردنية 2022

من المتوقع أن يكون موعد إعلانها بعد يوم 20 فبراير الجاري والاستعلام عنها إلكترونياً من خلال بوابة تنسيق القبول الموحد، فهي الجهة الوحيدة للتقديم والقبول للجامعات الأردنية.

وحدة تنسيق القبول الموحد

فهي القائمة على تنظيم عمليات القبول للجامعات الأردنية، وتهتم وحدة تنسيق القبول الموحد بوضع آلية التقديم إلكترونياً بما يتناسب مع مختلف الفئات، بالإضافة للتطوير والتحديث المستمر للنظام الإلكتروني ليكون سهل وبسيط في تقديم خدماته، حيث تقدم الوحدة خدمات متنوعة للطلاب المتقدمين للدخول للجامعات الرسمية الأردنية.

التقديم للجامعات الأردنية

تعتبر مرحلة التقديم للجامعات الأردنية من أهم المراحل التي يمر بها الطالب.

حيث يتم من خلالها تحديد مستقبل الطالب في الدخول للجامعة والكلية التي يريدون الالتحاق بها.

وتأتي هذه المرحلة بعد إعلان نتائج التوجيهي بدورته العادية وكذالك الدورة التكميلية.

وتقوم وحدة تنسيق القبول بإتاحة التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل بالأردن.

وزارة التعليم العالي الأردنية

تحتل وزارة التعليم الأردنية مكانة متميزة بين الوزارات التابعة للحكومة الأردنية.

فهي المعنية بتطوير ومتابعة العملية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

والعمل على رفع كفاءة النظام الإلكتروني في تقدم خدماتها للمتعاملين معها.