رقم قياسى.. حصيلة إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و815 ألفًا و376 حالة.
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت 77 مليونًا و739 ألفًا و880 حالة، فى حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونًا و632 ألفًا و513 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ27 مليونًا و492 ألفًا و904 حالات.
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