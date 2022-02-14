لليوم الخامس.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 54 ألفًا و619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى آخر 24 ساعة، فى حصيلة قياسية جديدة.





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