فرنسا: انطلاق محاكمة قتلة قس فى هجوم لداعش على كنيسة فى 2016

جدة - نرمين السيد - تبدأ فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة المتورطين فى الهجوم على كنيسة كاثوليكية فى يوليو 2016، عندما هاجم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية أثناء مراسم القداس الصباحى فى بلدة سان إتيان دو روفراى، قرب روان.





وكان المسلحان احتجزا 6 مصلين رهائن، وقتلا القس جاك هامل، 85 عامًا، طعنًا، فى حين تمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الجريمة. وقتلت الشرطة الفرنسية المهاجمين، فى حين أصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة، ووجهت النيابة الفرنسية اتهامات لأربعة بينهم المحرض الرئيس المزعوم، الذى يحاكم غيابيًا. وأشارت التقارير إلى مقتل المحرض الرئيسى على الهجوم فى هجوم بقنبلة فى العراق. فيما يواجه ثلاثة آخرون على علاقة بمنفذى الهجوم، اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية، حيث أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

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