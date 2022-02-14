تحالف دعم الشرعية يعلن انتصارا جديدا على الحوثيين فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف العربى، فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الإثنين، أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفى إطار القانون الدولى الإنسانى.
كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن فى وقت سابق أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.
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