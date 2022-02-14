هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن أجهزة الرصد الزلزالى سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام فى المحيط الهادئ.



جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن أجهزة الرصد الزلزالى سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام فى المحيط الهادئ. وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو". وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

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