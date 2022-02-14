مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية

أعلنت شركة سامسونج عن نزول هاتف Samsun Galaxy S22 يمتلك الهاتف العديد من التقنيات الحديثة والتي سوف نستعرضها الأن بالتفصيل وأسعاره في جميع الدول العربية.

مواصفات Samsung Galaxy S22 :

يدعم الهاتف شبكات الجيل G5، G4، G3، G2.

نظام التشغيل أندرويد 12.

نوع المعالج Qualcomm Shapdragon 8 Gen 1, ثماني الانوية 4 نانو متر.

معالج رسومي Adreno730.

يتميز الهاتف بوزن خفيف 228 جرام، وابعاده هي الارتفاع 163.3 مم، العرض 77.9 مم، السمك 8.9 مم.

القلم المزود به مدعم Stylus، بمعدل استجابة ms 2.8.

مضاد للماء والغبار على عمق 1.5 متر لمده 30 دقيقة.

متاح به شريحتين إتصال بخاصية نانو SIM.

دقة الشاشة 1440×3088 بكسل / كثافة ال Pixels في البوصة 500.

معدل تحديث الشاشة 120 HZ.

مساحة الشاشة لجسم الهاتف 90.2%.

سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 او 521 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.

الرام المتاح بالهاتف سامسونج أس 22 8 أو 12 جيجا بايت.

متاح به 4 كاميرات، الاولي 108 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة تدعم تثبيت تلقائي مع تثبيت بصري OIS ليزر اوتو فوكس، الكاميرا الثانية 10 ميجا بكسل بيرسكوب تلي فوتو فتحة عدسة F/4.9 تلي فوتو تدعم الزوم 10X للصور، الكاميرا الثالثة 10 ميجا بكسل بيرسكوب فتحة عدسة F/2.4 تلي فوتو تدعم تركيز تلقائي مع زوم 3X، الكاميرا الرابعة والاخيرة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة بزاوية فائقة الاتساع F/2.2.

من مميزات الكاميرا ايضاً فلاش ليد / بانوراما auto_HDR

الكاميرا الأمامية واحدة فقط 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم Dual Pixel PDAF.

يتمتع بصوت ستريو وتم ضبطها بواسطة AKG.

البلوتوث إصدار 2,5.

الشحن يدعم بقوه 45 وات.

متاح بالعديد من الالوان العصرية منها (أسود فانتوم/عنابي /أبيض فانتوم / أخضر).

مزايا هاتف سامسونج S22:

إطار الهاتف من الألومنيوم المقاوم للصدا و الصدمات ويقوي الشبكة.

زمن استجابة القلم 2.8 مللي ثانيه فقط ويتم وضع القلم بداخل جسم الهاتف.

العدسه الأساسية 108 ميجا بكسل وهي تقدم اداء رائع.

محتويات علبه الهاتف:

جهاز Samsung Galaxy S22.

سلك USB من نوع Typec.

دبوس معدني.

كتيب المعلومات.

أسعار Samsung Galaxy S22 في جميع الدول العربية :