نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات Samsung Galaxy S22 G5 وسعره في جميع الدول العربية - ثقفني
أعلنت شركة سامسونج عن نزول هاتف Samsun Galaxy S22 يمتلك الهاتف العديد من التقنيات الحديثة والتي سوف نستعرضها الأن بالتفصيل وأسعاره في جميع الدول العربية.
مواصفات Samsung Galaxy S22 :
- يدعم الهاتف شبكات الجيل G5، G4، G3، G2.
- نظام التشغيل أندرويد 12.
- نوع المعالج Qualcomm Shapdragon 8 Gen 1, ثماني الانوية 4 نانو متر.
- معالج رسومي Adreno730.
- يتميز الهاتف بوزن خفيف 228 جرام، وابعاده هي الارتفاع 163.3 مم، العرض 77.9 مم، السمك 8.9 مم.
- القلم المزود به مدعم Stylus، بمعدل استجابة ms 2.8.
- مضاد للماء والغبار على عمق 1.5 متر لمده 30 دقيقة.
- متاح به شريحتين إتصال بخاصية نانو SIM.
- دقة الشاشة 1440×3088 بكسل / كثافة ال Pixels في البوصة 500.
- معدل تحديث الشاشة 120 HZ.
- مساحة الشاشة لجسم الهاتف 90.2%.
- سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 او 521 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.
- الرام المتاح بالهاتف سامسونج أس 22 8 أو 12 جيجا بايت.
- متاح به 4 كاميرات، الاولي 108 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 بزاوية واسعة تدعم تثبيت تلقائي مع تثبيت بصري OIS ليزر اوتو فوكس، الكاميرا الثانية 10 ميجا بكسل بيرسكوب تلي فوتو فتحة عدسة F/4.9 تلي فوتو تدعم الزوم 10X للصور، الكاميرا الثالثة 10 ميجا بكسل بيرسكوب فتحة عدسة F/2.4 تلي فوتو تدعم تركيز تلقائي مع زوم 3X، الكاميرا الرابعة والاخيرة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة بزاوية فائقة الاتساع F/2.2.
- من مميزات الكاميرا ايضاً فلاش ليد / بانوراما auto_HDR
- الكاميرا الأمامية واحدة فقط 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تدعم Dual Pixel PDAF.
- يتمتع بصوت ستريو وتم ضبطها بواسطة AKG.
- البلوتوث إصدار 2,5.
- الشحن يدعم بقوه 45 وات.
- متاح بالعديد من الالوان العصرية منها (أسود فانتوم/عنابي /أبيض فانتوم / أخضر).
مزايا هاتف سامسونج S22:
- إطار الهاتف من الألومنيوم المقاوم للصدا و الصدمات ويقوي الشبكة.
- زمن استجابة القلم 2.8 مللي ثانيه فقط ويتم وضع القلم بداخل جسم الهاتف.
- العدسه الأساسية 108 ميجا بكسل وهي تقدم اداء رائع.
محتويات علبه الهاتف:
- جهاز Samsung Galaxy S22.
- سلك USB من نوع Typec.
- دبوس معدني.
- كتيب المعلومات.
أسعار Samsung Galaxy S22 في جميع الدول العربية :
- متاح منه نسخة واحدة بمصر 12 جيجا رام 256 جيجا بايت بسعر 30.000 الف جنيه مصري.
- متاح بالسعودية النسخة الاولي 12+256 جيجا بسعر 5299 ريال سعودي، والنسخة الثانية 12+512 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي.
- متواجد بالإمارات بأكثر من نسخة الاولي 8+128 جيجا بسعر 4699 دينار إماراتي، والنسخة الثانية 12+256 جيجا بسعر 5099 دينار إماراتي، والنسخة الثالثة 12+512 جيجا بسعر 5499 دينار إماراتي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ