إعلام أمريكى: واشنطن بصدد إجلاء دبلوماسييها عن كييف خلال يومين

جدة - نرمين السيد - وكتبت شبكة "سى بى إس" نقلا عن مصادر مطلعة أن "إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستعد لإجلاء جميع الموظفين الأمريكيين من كييف فى غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة".

من جهته قال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية إن "الولايات المتحدة لن تغلق سفارتها فى كييف، لكنها تقلل عدد الموظفين، بما فى ذلك عن طريق نقل بعض الدبلوماسيين إلى لفوف، وتقليل الأنشطة إلى الحد الأدنى المطلوب من مجموعة الوظائف، بما فى ذلك التفاعل مع حكومة أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن السبت إن "خطر التصعيد حول أوكرانيا مرتفع بما يكفى لذلك يمكن اعتبار إجلاء موظفى السفارة الأمريكية فى كييف بالتصرف العقلانى والحكيم".

وأضاف الوزير: "بالأمس أمرنا بترحيل معظم الأمريكيين، الذين ما زالوا فى السفارة فى كييف. لا يزال خطر تنفيذ روسيا عملا عسكريا كبيرا، لذلك يمكن اعتبار هذا التصرف حكيما"