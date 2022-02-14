مساعدات مالية عاجلة ووحدات سكنية سجل واحصل من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

تتعرض الأسر الفقيرة لظروف قاسية وغاية فى الصعوبة من حالاتها الاجتماعية والتي يعانى منها الكثيرين حيث تزداد مصروفات الأولاد وغلاء الاسعار فى الكثير من السلع الغذائية وقيمة الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من متطلبات الحياة، ولذا تقدم منصة الوليد بن طلال المساعدات الانسانية والخيرية للأسرة الفقيرة فقط التي تعاني من أزمات مالية وأزمات خاصة بالسكن، كما تعمل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية علي توفير حياة كريمة لجميع الأسر وذلك كدور اجتماعي للوقوف بجانب المواطنين، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على المساعدات المالية العاجلة وكما نوضح كيفية تقديم طلب الحصول على المساعدات مالية او وحدة سكنية وسيارة، حيث تقوم مؤسسة الوليد بتقديم الخدمات للمواطنين السعوديين، للتكيف مع ظروف الحياة وأعبائها وتقدم المؤسسة الوحدات السكنية والمساعدات المالية بالإضافة إلى السيارات للمواطنين محدودي الدخل.

كيفية التقديم للحصول على المساعدات المالية من مؤسسة الوليد:

للتقديم في مؤسسة الوليد للحصول على المساعدات العاجلة يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على رابط منصة مؤسسة الوليد الانسانية.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة “حسابي”.

ثم النقر على ايقونة “تسجيل الدخول”.

اختيار أيقونة ملء طلب جديد.

يقوم الشخص المستفيد باختيار نوع المساعدة المالية التي يرغب في الحصول عليها سواء “سكن – سيارة”.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول وملء استمارة التقديم

الضغط على أيقونة “حفظ”.

بعد ذلك تصل إلى الشخص المستخدم رسالة تأكيد تفيد بنجاح عملية التسجيل.

خطوات التسجيل للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال المالية او الوحدات السكنية:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية التسجيل، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل للحصول على المساعدات المالية لسد احتياجاتهم في عدة خطوات وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي موقع “مؤسسة الوليد الانسانية.

الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

التأكد من تفعيل حساب موقع تويتر الخاص بالمواطن.

الضغط على أيقونة التسجيل لكي يتمكن الفرد من الحصول على طلب المساعدة.

تظهر رسالة تأكيد تشير إلى اكتمال عملية التسجيل بنجاح

الشروط وآليات التسجيل للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال:

للحصول على المساعدات المالية العاجلة من مؤسسة الوليد يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأساس أو مقيم على أرض المملكة في هذا الوقت.

كما يشترط للحصول على المساعدات المالية أن لا يكون راتب الأسرة المتقدمة للحصول على الخدمات أكثر من “3000 ريال سعودي”.

ويشترط للحصول على المساعدات المالية او سيارة او مسكن أن لا يكون المواطن ممتلك لأي وحدة سكنية أو سيارة خاصة به.

قد أكدت المؤسسة على ضرورة الحيطة وعدم التصرف في ممتلكات المؤسسة دون العودة إليها أولاً

شروط الحصول على سيارة: