الموارد البشرية وخطوات الإستعلام عن رخصة العمل للمقيم الكترونياً بمكتب العمل

تقدم وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر العديد من خدماتها للمواطنين والمقيمين حيث توفير كافة سبل الراحة والحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة دون حاجة لمراجعة مكاتب العمل، وتقدم خدمة الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم سواء للعامل المواطن أو الوافد المقيم من الخدمات الاستعلامية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلكترونيًا، وهي خدمة تأتي ضمن إطار جهود الوزارة ، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية وخطوات الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم الكترونيا ونوضح كذلك خطوات الحصول على رقم سداد رخصة العمل، حيث تبرز أهمية هذه الخدمات المقدمة من الوزارة في أن العامل وخاصة الوافد يباشر عمله في المملكة بموجب رخصة عمل ذات صلاحية محددة المدة، وبالتالي من المهم التعرف على صلاحية رخصة العمل لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والمبادرة إلى تجديدها مع قرب انتهاء صلاحيتها .

كيفية الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم إلكترونيًا :

فمن ضمن إطار مساعي الحكومة السعودية وما تفعله من تطور وتحول رقمي لمختلف الخدمات الحكومية والحصول عليها عن بعد عبر شبكة الإنترنت، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، خدمة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للوافد المقيم وذلك باتباع الخطوات السهلة التالية:

ادخل على رابط منصة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثم تقوم من خلال خانة نوع الخدمة (خدمة الاستقدام ) يتم اختيار خدمة رخص العمل والنقر عليها.

ثم ننتظر لحظات ستفتح صفحة جديدة ويمكن الاختيار بين أحد الخيارين وهما ( رقم الإقامة / رقم الحدود للعامل، أو رقم السداد).

ثم نقوم بادخال رمز التحقق كما هو ظاهر في الصورة على الصفحة.

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خطوات الحصول على رقم سداد رخصة العمل:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول الحصول على الرخصة ورقم السداد، فنعرض من خلال هذا المقال حول إمكانية الحصول عليها ورقم السداد بالخطوات، علماً بأن العامل يمكن أيضًا الحصول على رقم سداد ساري المفعول حتى يتمكن من استخراج رخصة عمل أو تجديدها، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: