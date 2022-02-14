نتائج استحقاق الضمان المطور 1443 وكيفية انشاء حساب جديد في منصة الدعم والحماية للتسجيل الإلكتروني في منظومة الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم غير المقبولين أو المؤهلين بالضمان بالتسجيل من جديد بالشروط المحددة للاستحقاق والالتزام بالخطوات وملئ كافة البيانات المطلوبة، ويتم الإعلان بشكل دوري عن المقبولين بالمنصة للحصول على الراتب بالفترة المقبلة، وقد أعلنت الوزارة بدء إرسال رسائل القبول أو الرفض للمسجلين بالمرحلة الثالثة على أن يتم تسلم الراتب في الشهر الجاري.

نتائج استحقاق الضمان المطور 1443 كيفية انشاء حساب جديد sbis.hrsd.gov.sa الدعم والحماية

الموارد البشرية تصرح عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وذلك من خلال إرسال رسائل نصية للمقبولين في الضمان المطور بالمرحلة الثالثة ويتم الإعلان عن تلقي الراتب الجديد في الشهر الجاري، وتستمر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال طلبات التسجيل الجديد والتقديم ن جديد لغير المؤهلين وأيضا تحديث البيانات الموجودة من قبل لضمان استمرار الحصل على شروط الاستحقاق.

موعد نزول راتب الضمان

تقوم منصة الدعم والحماية بإرسال رسائل القبول في الضمان والموعد المقرر لتسلم راتب الضمان، حيث يتم تسلم الراتب خلال أيام قليلة في 20 فبراير 2022 بينما يقوم غير المقبولين في الضمان بمراجعة كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق وخطوات التسجيل على أن تكون صحيحة ويتم تسجيلها وتسجيل رقم الهاتف الذي يتم تلقي رسالة القبول عليه، وتجيب صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأرقام الهاتف المجاني الموحد 19911 الخاص على كافة التساؤلات الخاصة بالمواعيد والكيفية والآلية والشكاوى المقدمة من المواطنين.

خطوات الاستعلام عن طلب الضمان المطور