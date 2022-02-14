كندا تسحب قسما من عسكرييها في أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان أن هذا النقل المؤقت "لعناصر" من فرقتها المكلفة تدريب الجيش الأوكرانى "لا يعنى انتهاء مهمة" الجيش الكندي، ولكنه يسمح لكندا "بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية".
ولم تذكر أوتاوا تفاصيل عن عدد العسكريين المعنيين أو المكان الذى سينقلون إليه.
ونشر نحو 200 عسكرى كندى منذ عام 2015 فى أوكرانيا ضمن مهمة "يونيفير" التى تهدف إلى المساهمة فى تدريب القوات الأوكرانية
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